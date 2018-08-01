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Продвижение в ТОП в Google Maps и Яндекс Картах

Основы продвижения в Google Maps и Яндекс.Картах

Довольно часто можно наблюдать, как в поисковой выдаче по заданным запросам, особенно коммерческим, отображаются расширенные результаты с фрагментами карты. При этом они зачастую занимают большую часть всей первой страницы выдачи, тем самым скрывая от взора пользователя другие результаты органического поиска. 

А если кроме карт присутствуют картинки, видео и блоки контекстной рекламы, то на первой странице для органических результатов выдачи остается мало места.

Выдача с результатами карты в Google
  
Получается, что как бы Вы не раскручивали свой сайт, конкуренты, занимающиеся продвижением в Google Картах (или аналоге от Яндекса) всегда будут иметь преимущество и высокий CTR. Конечно, при этом идет речь о сайтах организаций, предоставляющих локальные услуги.

Ведь вполне естественно, что например, по запросу «доставка пиццы в Киеве» пользователь выберет более привлекательные и информативные результаты с меткой на карте, чем один из многочисленных ничем не выделяющихся вариантов расположенных ниже.

Но не стоит расстраиваться, выход есть – самому заняться продвижением в Google Maps и ему подобных сервисах. 

Перед тем как начать продвижение в Google Картах

Для начала стоит убедиться в том, что хотя бы некоторая часть ключевиков из семантического ядра Вашего сайта входит в категорию запросов, по которым выдаются элементы из Карт. 

В этом Вам поможет один из сервисов для сбора ключевых слов и проверки позиций, например, Serpstat. В его панели инструментов нужно выбрать пункт «Подбор фраз» и дополнить стандартные результаты фильтром «Карты». 


 

После этого Вы увидите результаты по проверяемому запросу, а также подобранные сервисом похожие варианты, в том числе и с пометкой, свидетельствующей о присутствии в выдачах по нему элементов из поиска по Картам.

Таким образом, Вы не только проверите свои запросы на предмет участия в поиске по Картам, но и сможете подобрать новые, которые можно будет использовать для дальнейшего продвижения сайта путем его оптимизации под Google Maps.

Теперь, когда Вы убедились в необходимости продвижения своего сайта в поиске по Картам, можно перейти к следующему этапу – добавить компанию в Google Maps. Как это делается, мы уже раннее подробно рассказывали в отдельной статье (зарегистрироваться в Google Мой бизнес, поставить метку на карте, указать подробные данные, подтвердить их достоверность, заполнить созданный профиль).

Регистрация начало продвижения в Гугл картах

Советы по продвижению в Google Maps

Конечно же, просто добавить свой сайт в Google Карты недостаточно. Ведь на первой странице поисковой выдачи обычно выводится всего 1–2 результата из этой категории. И если не заниматься раскруткой в Гугл Картах Ваш сайт на ней отображаться не будет.

В основном позиции веб-сайта в поиске Google Maps зависят от:

  • релевантности информации на сайте запросам пользователей (как и в обычном поиске);
     
  • узнаваемости бренда;
     
  • размера территории, которую охватывает предоставляемая услуга;
     
  • степени удовлетворения пользователей, которые уже воспользовались услугой, которая выражается в оставляемых ими отзывах и оценках.
     

Повысить эффективность продвижения в Google Картах можно, используя следующие методы:

  1. В настройках страницы в Мой Бизнес указать максимально соответствующую Вашим услугам категорию, создать привлекательное описание с использование основных ключевых запросов, указать контактные данные и время работы, добавить адрес продвигаемого веб-сайта и связать его с созданным профилем. 

    Оптимизация описания компании в Google картах
     
  2. Повысить узнаваемость бренда путем добавления на страничку компании фирменного логотипа.
     
  3.  Собранные по описанному в предыдущем подразделе способу запросы для раскрутки в Гугл Картах необходимо использовать для оптимизации уже существующих страниц сайта или для создания новых.
     
  4. Мотивировать воспользовавшихся услугами Вашего сайта (компании) клиентов оставлять положительные оценки и отзывы. Можно просто просить об этом, что обычно малоэффективно. А можно предлагать за это небольшие скидки (бонусы). Первые отзывы можно получить от своих друзей/родственников или же написать самому. При этом важно, чтобы они писались с разных компьютеров в пределах региона, который охватывает своими услугами Ваш сайт.

    Влияние рейтинга и отзывов на позиции в Google картах
     
  5. Создать видимость построения «живого» диалога с клиентами, оставившими отзывы, отвечая на них.
     
  6. Регулярно проявлять активность в Google+ (расширение кругов, посты, вступление в сообщества, создание подборок и т. д.).
     
  7. На самом сайте необходимо использовать микроразметку для указания данных (адрес, время работы, телефон, вид деятельности и т. д.), которые будут подтягиваться в результаты поиска вместе с фрагментом карты. 

Насчет продвижения в Яндекс.Картах

В случае с Яндекс.Картами принцип действия аналогичен вышеописанному:

  • добавить сайт в Яндекс.Справочник;
     
  • указать всю необходимую и, главное, подробную информацию о компании и видах ее деятельности;
     
  • оптимизировать сайт под раскрутку в Яндекс.Картах (те же пункты, что и в случае с продвижением в Google Maps).
     

Но небольшая разница все же имеется: если в Гугл Карты можно попасть только бесплатно, то в Яндекс.Справочнике доступен также и платный вариант, обеспечивающий Приоритетное размещение для выгодного выделения на фоне конкурентов.

Нужно ли Вам продвижение в Google Картах?

Конечно же, продвижением в Google Maps и аналогичном сервисе от Яндекса в первую очередь стоит заняться владельцам веб-сайтов, представляющих компании и заведения, услуги которых имеют региональную привязку. 

Оптимизация под Google Maps в первую очередь выгодна кинотеатрам, заведениям общественного питания (кафе, рестораны, бары), отдыха (боулинг, бильярд), а также различным предприятиям, производящим продукцию и предоставляющим услуги в определенном районе/городе/регионе и т. д. Именно среди них идет самая жестокая борьба за то, чтобы алгоритм Google Голубь разместил их сайты на первой странице поисковой выдачи.

 

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